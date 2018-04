Sa 14.4. Bremerhaven – Zeichen für Solidarität und Frieden

Könnt Ihr noch ruhig schlafen angesichts der Eskalation von Kriegsgefahr und Provokationen? Wir nicht! Das Bremerhavener Solidaritätskomitee für Afrin und die Bremerhavener Initiative „Mut zum Frieden“ rufen gemeinsam auf zu einer Solidaritäts- und Friedensdemonstration am Samstag, den 14.04. in Bremerhaven. Bitte kommt alle zur Demo am Samstag um 13 Uhr zum Ernst-Reuter-Platz (Wochenmarkt Lehe) und setzt ein Zeichen für Solidarität und Frieden.

Bringt Eure Freund*innen mit und leitet diese Einladung per Email weiter.

Give peace a chance!

Frieden und Freiheit für Kurdistan!

Türkische Armee raus aus Afrin!

Für ein Ende des Krieges in Syrien!

NATO-Angriff auf Syrien stoppen!

Deeskalation jetzt!

