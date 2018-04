Moskau: „Großbritannien in C-Waffen-Provokation involviert“ – Syrien: „Es ist Großbritannien, das die USA zu Handlungen in Syrien drängt“ 

„Großbritannien in C-Waffen-Provokation involviert“ – Moskau schiebt Beweise nach

Auf einer Pressekonferenz am Freitag in Moskau hat Igor Konaschenkow, Pressesprecher des russischen Verteidigungsministeriums, ein Video mit zwei Syrern präsentiert, die an der von der umstrittenen Hilfsorganisation „Weißhelme“ organisierten Inszenierung als Schauspieler teilgenommen haben sollen.

Sechs Tage nach der angeblichen Giftgasattacke im syrischen Duma, die die Westmächte als Anlass für einen Angriff auf Syrien nutzen wollen, präsentiert das russische Verteidigungsministerium weitere Beweise dafür, dass es sich um eine pure Inszenierung handelt. Nach Angaben der Behörde ist Großbritannien unmittelbar darin involviert.

Zum Bericht und Video: https://de.sputniknews.com/politik/20180413320322356-c-waffen-provokation-verwickelt-russland-schiebt-beweise-nach/

Syriens UN-Botschafter: „Es ist Großbritannien, das die USA zu Handlungen in Syrien drängt“

Zum Artikel und Video: https://deutsch.rt.com/kurzclips/68283-syriens-un-botschafter-grossbritannien-usa/

