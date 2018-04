von Friedhelm Klinkhammer, Volker Bräutigam

Also sprach Zamperoni: „Das Assad-Regime steht wieder einmal in Verdacht, Giftgas eingesetzt zu haben.“ Der Tagesthemen-Moderator auf der Atlantik-Brücke sagt nicht: „…wird Assad beweislos verdächtigt.“ Das wäre ja schon fast seriöser Umgang mit den Fakten. Also nichts für die ARD.

Hier weiterlesen: https://www.rubikon.news/artikel/die-ard-setzt-giftgas-ein

