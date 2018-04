Deutschland Aussenminitser Maas provoziert: „Giftgaseinsatz in Syrien muss Folgen haben“

April 2018, 10:24 Uhr

Krieg in Syrien Maas: Giftgaseinsatz in Syrien muss Folgen haben

http://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-maas-giftgaseinsatz-konsequenzen-1.3942700

Syrien: Die „von Assad unterdrückten“ Menschen sprechen – und nennen Giftgas-Angriff frei erfunden

Einwohner der syrischen Hauptstadt Damaskus reagierten am Mittwoch auf die Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump, wegen eines angeblichen Giftgas-Einsatzes Raketen auf Syrien abfeuern zu wollen. Sie zeigen sich wenig beeindruckt und halten die ganze Story um den vermeintlichen Angriff für erfunden.

Siehe: https://deutsch.rt.com/kurzclips/68207-syrien-von-assad-unterdrueckten-menschen/

Russland: Wir warnten im Vorfeld vor einer Provokation – wie dieser der „abscheulichen Weißhelme“

Siehe: https://deutsch.rt.com/kurzclips/68211-russland-wir-warnten-im-vorfeld/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge