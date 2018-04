„Schwere Indizien“: Bundesregierung findet Luftschläge auf Syrien „nachvollziehbar“

Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über den Einsatz von C-Waffen in Syrien? Für Regierungssprecher Steffen Seibert scheint Präsident Assad als Drahtzieher festzustehen. Das wurde bei der heutigen Regierungspressekonferenz in Berlin schnell klar. Nun soll Druck auf Russland aufgebaut und den USA der Rücken gestärkt werden.

Hier: https://de.sputniknews.com/politik/20180413320317898-indizien-c-waffen-anschlag/

Deutsche Konsequenzen für die Endlos-Kriegstreiber im eigenen Lager

13.04.2018 Willy Wimmer

Paris, London und Washington stehen wie Ankara, Riad und Tel Aviv am Anfang jenes Elends, das heute den Namen „Syrien“ trägt. Wollen wir Deutschen jetzt wieder einen Beitrag dazu leisten, die Dinge auf die Spitze zu treiben?

Hier: https://de.sputniknews.com/kommentare/20180413320320205-syrien-krieg-deutschland-folgen/

