Zwischenruf eines Richters: Gefährliche Anti-Russland-Hysterie – Nowitschok und das Gift der Theresa May. Von Peter Vonnahme. (Nachdenkseiten)

Peter Vonnahme hat für die NachDenkSeiten aus Sicht eines erfahrenen Richters die inzwischen wirklich schrecklichen Vorgänge analysiert. Er war bis 2007 Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München.

Er ist Mitglied der deutschen Sektion der International Association of Lawyers Against Nuclear Arms (IALANA). Von 1995 bis 2001 war er Mitglied des Bundesvorstands der Neuen Richtervereinigung (NRV). – Manche Leser werden auch diesen Text einseitig zugunsten von Russland finden. Das ist er nicht. Albrecht Müller.

Denn jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend und jede Nacht werden wir von westlichen Politikern und Medien vollgestopft mit übler, feindseliger Agitation. Dagegen hilft kein scheinobjektives Sowohl-als-auch.

Hier da Interview:

https://www.nachdenkseiten.de/?p=43415

