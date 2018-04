Die US-amerikanische Frauen-Friedensgruppe Codepink hat einen Appell an den US-Kongress herausgegeben, mit dem zum Verzicht auf einen Angriff auf Syrien aufgefordert wird. Es kann sicher nicht schaden (und möglicherweise sogar viel bewirken), wenn dieser Aufruf auch aus Europa und speziell Deutschland unterstützt wird – also bitte hier unterzeichnen:

http://www.codepink.org/dont_strike_syria

