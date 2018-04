Trump: Get ready Russia, missiles will be coming at Syria, nice and new and ‘smart’!

https://www.rt.com/usa/423802-trump-get-ready-russia-missiles/

also from presstv:

‚US-led jets flying over Syria amid looming threats of military strike‘

ww.presstv.com/Detail/2018/04/11/558110/Syria-Douma-UN

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge