Russland an USA, England, Frankreich / Wie drei UN-Resolutionen zu Syrien scheiterten

https://deutsch.rt.com/kurzclips/68161-russland-an-usa-england-und-frankreich/

11.04.2018 • 14:00 Uhr

Russland an USA, England und Frankreich: Schwelle des Akzeptablen ist überschritten

Der Ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensja, warnte am Montag auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates vor „schwerwiegenden Folgen“, sollte es einen Angriff westlicher Staaten auf Syrien geben.

Nebensja behauptete weiter, dass das Filmmaterial der so genannten Weißhelme „klar inszeniert“ sei und forderte eine unabhängige Untersuchung durch die OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons).

„Wir haben Ihnen bereits gesagt, dass es keine Zeugen für den Einsatz von chemischen Waffen gibt, es gibt keine Spuren von chemischen Waffen, weder Opfer, noch Tote, noch Verwundete, niemand ist in den Krankenhäusern aufgetaucht. Das gezeigte Filmmaterial war klar inszeniert und wurde von den Weißhelmen zur Verfügung gestellt. Wir fordern, dass die OPCW-Mission unverzüglich Duma besucht, das Gebiet des angeblichen Chemiewaffenangriffs besucht, um medizinisches Personal und Anwohner zu befragen und Bodenproben zu sammeln.“

Außerdem erklärte er, dass die derzeitige Hetze gegen Russland nicht nur den Höhepunkt des Kalten Krieges, sondern auch die Grenze des Akzeptablen überschritten habe:

„Die Führungen der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und Frankreichs betreiben eine Konfrontationspolitik gegen Russland und Syrien, ohne jegliche Rechtfertigung und ohne Rücksicht auf die Folgen, und fordern andere auf, diesem Beispiel zu folgen. Ein breites Arsenal von Methoden wird eingesetzt, Verleumdungen, Beleidigungen, Falkenrhetorik, Erpressung, Sanktionen und Drohungen, Gewalt gegen einen souveränen Staat anzuwenden. Russland wird in unverzeihlicher Weise bedroht. Der Ton, in dem dies geschieht, hat die Schwelle des Akzeptablen überschritten, selbst jene während des Kalten Krieges.“

https://deutsch.rt.com/international/68151-lackmustest-bande-spricht-wie-drei-un-relolutionen-chemiewaffen-syrien-scheiterten/ 11.04.2018 • 11:48 Uhr

„Lackmustest, der Bände spricht“: Wie drei UN-Resolutionen zu Syrien scheiterten

Die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates haben sich gestern bei mehreren Abstimmungen zu Ermittlungen in Syrien gegenseitig blockiert. Vor allem die Frage nach den Befugnissen eines möglichen Parallelorgans zur OPCW sorgte für Differenzen.

Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien sind drei Resolutionsentwürfe im UN-Sicherheitsrat gescheitert. Zunächst verhinderte Russland bei der Sitzung am Dienstag (Ortszeit) in New York per Veto das Passieren eines Entwurfs der USA zu der Frage, wie genau der mögliche Einsatz von Chemiewaffen in Syrien untersucht werden soll. Auch Bolivien stimmte dagegen, China enthielt sich.

Der von Russland vorgelegte Resolutionsentwurf über Ermittlungen zu den mutmaßlichen Chemiewaffenangriffen wurde ebenfalls nicht angenommen. Dieses Dokument unterstützten fünf Länder – Russland, China, Äthiopien, Kasachstan und Bolivien – und mit Russland und China auch zwei ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrates. Vier Länder stimmten dagegen – die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Polen -, sechs enthielten sich.

Der stellvertretende chinesische UN-Botschafter Wu Haitao äußerte sein Bedauern darüber, dass der russische Resolutionsentwurf nicht unterstützt worden sei, obwohl in dem Dokument detaillierte Ermittlungen zu den angeblichen Attacken verankert seien.

Der russische UN-Gesandte Wassili Nebensja warnte vor den Folgen schlecht durchdachter Entscheidungen des Westens und sagte, dass die Drohungen gegen Syrien „uns alle sehr beunruhigen sollten, weil wir uns an der Schwelle zu einigen sehr traurigen und ernsten Ereignissen befinden könnten“.

Auch „harmloser“ Entwurf scheiterte

Nach einer kurzen Unterbrechung scheiterte dann auch ein dritter, ebenfalls von Russland vorgelegter Resolutionsentwurf, der die Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) zu einer Untersuchung des Vorfalls in der syrischen Stadt Duma aufrief. Der Text „erreiche nichts“, sagte die US-Botschafterin Nikki Haley, denn die OPCW habe bereits von sich ausangekündigt, in Kürze Experten nach Duma schicken zu wollen. Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja bezeichnete die Resolution dagegen als „harmlos“ und „unverfänglich“.

Das Scheitern eines harmlosen Entwurfs zur Unterstützung einer unparteiischen Untersuchung des angeblichen chemischen Vorfalls in der syrischen Stadt Duma ist ein Lackmustest, der Bände spricht“, sagte der russische UN-Gesandte Wassily Nebensja.

Der Entwurf basierte auf einem früheren Vorschlag Schwedens und wurde „fast vollständig kopiert“. Nebensja argumentierte, dass gegen den Vorschlag nur deshalb gemauert wurde, weil er letztlich aus Russland kam. Russland warf dem Westen vor, Syrien jetzt schon zu verurteilen.

Warum brauchen wir diese Untersuchungskommission, wenn Ihr den Schuldigen schon vor der Untersuchung ausgemacht habt?“, fragte Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja.

Soll JIM auch die Schuld zuweisen?

Die beiden zuerst gescheiterten Resolutionen zielten darauf ab, einen Nachfolger für den so genannten Joint Investigative Mechanism (JIM) einrichten, ein Team aus Experten der Vereinten Nationen und der Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW), das früher Chemiewaffen-Einsätze in Syrien untersucht hatte.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge