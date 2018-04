Kurz vor Weltkrieg. Erneut Giftgas-Lüge als Vorwand (Rationalgalerie)

US-Präsident Trump hat als Vergeltung für den mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Duma einen Raketenangriff auf Syrien angekündigt. „Russland, mach dich bereit“, twitterte Trump.“

UND DAZU DIE RUSSEN:

Trumps Drohungen war ein Interview des russischen Botschafters im Libanon vorausgegangen. Er hatte am Dienstagabend seinerseits mit Vergeltungsschlägen gedroht, sollte das US-Militär Syrien mit Raketen angreifen. „Wenn es einen Angriff der Amerikaner geben sollte, dann würden die Raketen abgeschossen“, sagte Botschafter Alexander Sasypkin dem Hisbollah-Fernsehsender al-Manar.

weiterlesen

http://www.rationalgalerie.de/home/kurz-vor-weltkrieg.html

