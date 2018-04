ab sofort versammeln sich Menschen vor der US-Botschaft in Berlin vor dem Brandenburger Tor am Pariser Platz wegen des bevorstehenden militärischen Angriffs gegen Syrien. Gegen 20 Uhr Spontandemo – die Berliner Friko und andere Gruppen versammeln sich dort.

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge