Dazu ein paar Meldungen aus den letzten Stunden:

Trump kündigt baldige Schritte nach angeblicher Chlor-Attacke in Syrien an



„Schlag gegen Syrien“? USA schicken zwei Zerstörer ins Mittelmeer

Mittelmeer: Russische Kampfjets sollen sich US-Zerstörer genähert haben

Zwei Artikel, die die psychologische Kriegsvorbereitung und -führung näher beleuchten:

Psychoanalytiker Maaz über Russland: Feindbild lenkt von eigenen Fehlern ab

Willy Wimmer: Werden wir in den nächsten Krieg gelogen?

