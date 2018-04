Haben die USA Russland bei der Errichtung ihres Raketenabwehrschildes vorsätzlich getäuscht?

Der US-Journalist Robert Bridge wirft den USA vor, Russland bei der Errichtung ihres Raketenabwehrschildes in Europa vorsätzlich getäuscht zu haben und ihre NATO-Verbündeten in einen Krieg gegen Russland treiben zu wollen.

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP04218_090418.pdf

Hat die NATO in Spangdahlem mit Kampfjets aus den USA, den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Deutschland einen Luftangriff mit taktischen Atomwaffen auf Russland geübt?

http://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_16/LP04118_060418.pdf

