New details revealed this week in the inquiry into the UK poisoning of a Russian ex-spy haven’t clarified the situation, but did undermine London’s claims of Russian culpability, while highlighting the folly of the British media’s speculation-driven reporting. Sputnik recalls the four most absurd details the world learned about the case this week.

read more

https://sputniknews.com/analysis/201804071063318093-absurdities-in-the-skripal-case/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge