TACHELES: „NATO-Strichjunge“ – Linken-Politiker Dehm sorgt mit Aussage über Außenminister Maas für Eklat

Während seiner Rede auf der Kundgebung des Ostermarsches am Samstag in Berlin-Moabit bezeichnete Diether Dehm den deutschen Außenminister Heiko Maas als einen „gut gestylten NATO-Strichjungen“. Hintergrund der Aussage des Linken-Politikers ist die Ausweisung russischer Diplomaten aus Deutschland im Zusammenhang mit der Skripal-Affäre. Dehm wirft der Bundesregierung vor, Russland damit vor Abschluss einer Untersuchung vorverurteilt zu haben. Maas sprach von einem „notwendigen und angemessenen“ politischen Signal an Moskau.

Gegenüber dem Nachrichtenportal Sputnik sagte Dehm:

Es ist wirklich erbärmlich, dass ein früherer Justizminister und Jurist den Rechtsgrundsatz ‚In dubio pro reo‘ (Im Zweifel für den Angeklagten, Anm. d. Red.) umdreht und von Russland Beweise verlangt, unschuldig zu sein.

https://deutsch.rt.com/inland/67715-nato-strichjunge-linken-politiker-dehm-aussage-maas-eklat/

