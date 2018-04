Skripal-Gate: Skripals gesund

(Aus http://www.zeit.de/news/2018-04/05/fall-skripal-berlin-bleibt-bei-harter-linie-180405-99-761233)

Für Wirbel sorgte auch ein Mitschnitt eines angeblichen Telefongesprächs mit Julia Skripal, den das russische Staatsfernsehen veröffentlichte. Darin soll diese mit ihrer in Russland lebenden Cousine Viktoria Skripal gesprochen haben. Auf die Frage nach dem Gesundheitszustand ihres Vaters Sergej Skripal soll sie geantwortet haben: „Alles ist gut. Er ruht sich aus und schläft. Alle sind bei Gesundheit. Niemand hat irreparable Schäden. Ich werde bald (aus dem Krankenhaus) entlassen. Alles ist okay.“ Das Gespräch soll rund zwei Minuten gedauert haben. Die Echtheit des Mitschnitts war zunächst nicht bestätigt

(Aus: https://de.sputniknews.com/politik/20180405320202204-russland-grossbritannien-vergiftung-antidot-angaben/)

Kein Antidot im Skripal-Fall? London schweigt über Rettungsmethode

Russland hat immer noch keine Angaben von Großbritannien über das Gegengift erhalten, mit dem der vergiftete Ex-Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter vermutlich gerettet wurden. Das teilte der russische Botschafter in London, Alexander Jakowenko, am Donnerstag mit. „Es gab bislang keine offizielle Antwort. Wir haben nur das Interview eines Vertreters des Labors Porton Down gesehen. Er sagte, dass kein Antidot genutzt worden sei“, sagte Jakowenko. Moskau habe sofort beim britischen Außenministerium um Auskunft gebeten. „Drei Tage sind vorbei. Schweigen.“

