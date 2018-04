Bei der Regierungspressekonferenz am 4. April waren die jüngsten Aussagen des britischen Geheimlabors Porton Down das zentrale Thema. Unter bohrenden Fragen der Journalisten suchten die Regierungssprecher verzweifelt nach Ausreden für die voreilige Solidarität der Bundesregierung.

Sehenswert im Video hier: https://deutsch.rt.com/inland/67771-regierungspressekonferenz-zu-skripal-erkenntnissen-reporterfragen/

