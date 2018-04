Brasiliens Ex-Präsident Lula da Silva wird wohl ins Gefängnis müssen. Das Oberste Gericht gab grünes Licht für einen Haftbefehl. Brasilien steckt mitten im Wahlkampf und Lula führt bei den Umfragen. Nun könnte ein Freund von Folter und Diktatur das Rennen machen.

weiterlesen

https://deutsch.rt.com/amerika/67817-brasilien-lula-muss-haftstrafe-antreten/

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge