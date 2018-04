Berliner Landesverband der Partei DIE LINKE hat den Ostermarschaufruf in Berlin nicht unterzeichnet. Begründung sind sie eindeutigen Aussagen zum Vergleich NATO/Russland

Der Berliner Landesverband Die Linke hatte den Ostermarschaufruf Berlin nicht unterschrieben wegen der eindeutigen Aussagen zum Vergleich NATO/Russland.

Hier der Aufruf:

http://www.frikoberlin.de/oster/2018/om2018_flyer.pdf

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge