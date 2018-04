Skripal-Affäre: 14 Mitgliedstaaten der (OPCW) stimmen in Sondersitzung in Den Haag für völkerrechtskonforme Ermittlung, wie von Moskau gefordert. London entegnet: „Pervers“ und „Ablenkungsmanöver“.

„14 Mitgliedstaaten haben die gemeinsame Erklärung an die OPCW zum Vorfall in Salisbury unterstützt: Wir halten es für notwendig, dass dieses Problem im Rahmen des Völkerrechts und unter Nutzung des vollen Potenzials der Chemiewaffenkonvention bietet“, teilte die russische Botschaft in den Niederlanden via Twitter mit.

Die britische Delegation bezeichnete den russischen Vorstoß für eine gemeinsame Ermittlung als „pervers“ und als ein „Ablenkungsmanöver“.

Russia’s proposal for a joint, UK/Russian investigation into the Salisbury incident is perverse. It is a diversionary tactic, and yet more disinformation designed to evade the questions the Russian authorities must answer. — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) 4. April 2018

