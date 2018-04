„For a Foreign Secretary to lie about such a grave matter it must be a resignation matter“ says George Galloway as Boris Johnson is under pressure for possibly lying about Russia being proven as the source of a nerve agent used in the Skripals’ poisoning.

(WATCH VIDEO)

https://www.rt.com/uk/423107-boris-johnson-lied-russia-skripal/

