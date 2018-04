Die Vorsitzende des Ausschusses für internationale Angelegenheiten des Nationalrats der Schweiz, Elizabeth Schneider-Schneider, forderte die Einstellung der antirussischen Sanktionen.

„Es ist besser für uns, diese Sanktionen sowohl aus politischen als auch aus wirtschaftlichen Gründen aufzugeben“, sagte die Abgeordnete.

weiterlesen

http://russland.capital/schweizer-abgeordnete-gegen-russland-sanktionen

