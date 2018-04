Moskau vermutet, Großbritannien könnte die Skripal-Vergiftung inszeniert haben, um seine Bevölkerung gegen Russland aufzubringen.

Londons Hinhaltetaktik, Informationen über die Vergiftung des ehemaligen Doppelagenten Sergei Skripal zu teilen, hat Moskau dazu gebracht, zu vermuten, dass der eigentliche Täter des Verbrechens London sei, sagte der russische Botschafter in Großbritannien.

Die Vergiftung von Sergei Skripal und seiner Tochter in Salisbury löste den schwersten diplomatischen Konflikt zwischen London und Moskau seit Jahren aus. Das Vereinigte Königreich beschuldigte die russische Regierung, einen militärischen Nervenkampfstoff gegen den ehemaligen Spion eingesetzt zu haben und blockierte alle Versuche Moskaus, Einzelheiten über die laufenden Ermittlungen zu erfahren.

Moskau ist zunehmend davon überzeugt, dass Großbritannien der wahre Schuldige hinter dem Angriff ist, so der russische Botschafter in Großbritannien Alexander Jakowenko.

„Wir haben den sehr ernsthaften Verdacht, dass diese Provokation vom britischen Geheimdienst ausgeht“, sagte Jakowenko dem russischen NTV-Sender. Er stellte klar, dass Russland keinen direkten Beweis für diesen Verdacht hat, aber das Verhalten der britischen Regierung ein starkes Indiz ist, der diese Theorie stützt.

Der Diplomat fügte hinzu, London habe sowohl kurz- als auch langfristige Vorteile aus der Vergiftung gezogen. Der kurzfristige Vorteil sei, dass die Regierung von Theresa May es geschafft habe, diese Geschichte zu nutzen, um Unterstützung sowohl im eigenen Land als auch in Europa zu mobilisieren, während sie versäumte, günstigere Bedingungen für den Austritt aus der Europäischen Union auszuhandeln, sagte Jakowenko. Der langfristige Vorteil bestehe darin, dass es Londons Position in der andauernden Konfrontation zwischen dem Westen und Russland verbessert hat.

„Die Briten behaupten eine führende Rolle in der sogenannten Eindämmung Russlands zu spielen. Um die Unterstützung von Volk und Parlament für diese Eindämmung Russlands zu gewinnen, war eine ernsthafte Provokation erforderlich. Und die Briten haben tatsächlich einen wirklich extremen Weg gewählt, um diese Unterstützung zu bekommen „, sagte er.

Der Botschafter sagte, dass Einzelheiten der britischen Untersuchungen über den Tod einiger hochrangiger Personen mit russischen Verbindungen der Öffentlichkeit vorenthalten worden seien. Dazu gehören der ehemalige russische Geheimdienstler Aleksandr Litvinenko, der georgische Magnat Badri Patarkatsischwili, der flüchtige russische Geschäftsmann Boris Berezovsky und der russische Whistleblower Aleksandr Perepilichny. Er sagte, er hoffe, dass es eine relevante Offenlegung wichtiger Fakten in Bezug auf den Fall Skripal geben werde.

„Ich bin sicher, dass Russland den Briten nicht erlauben wird, dem legalen Prozedere zu entkommen. Sie werden Antworten geben müssen „, sagte er.

Quelle RT

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge