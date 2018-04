Britischer Verteidigungsminister:Putins Strategie „bösartig“. Russland habe dem Attentat auf Skripal viele Lügen folgen lassen. „Wir müssen Putins Drohung begegnen.“ (Die Zeit)

„die Welt hat eine gefährliche neue Ära der Kriegsführung betreten“

„illegale und verachtungsvolle Gewalttat gegen unser Land durch den russischen Staat, der das Leben von Unschuldigen gefährdete“

„Es ist ermutigend zu sehen, wie unsere Freunde und Verbündeten rund um den Globus sich in letzter Zeit hinter uns vereinigen und Russlands schrankenlosem Versuch, uns zu spalten, entgegentreten.“

http://www.zeit.de/politik/ausland/2018-04/russland-putin-skripal-grossbritannien-gavin-williamson

