Über die Ostertage hinweg waren in über 90 Städten Demonstrationen, Proteste und Mahnwachen der Friedensbewegung angesetzt, an denen sich insgesamt mehrere zehntausend Menschen beteiligten.

weiterlesen

https://www.jungewelt.de/artikel/330053.aktiv-f%C3%BCr-den-frieden.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge