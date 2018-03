Boliviens Präsident Evo Morales unterstützt Moskau – „Diese repressiven Maßnahmen richten sich gegen den Weltfrieden „

Der bolivianische Präsident Evo Morales brachte am Samstag seine Unterstützung für Moskau zum Ausdruck im Zusammenhang mit den Ausweisungen russischer Diplomaten wegen der angeblichen Beteiligung Russlands an der Vergiftung des ehemaligen Doppelspions Sergei Skripal und seiner Tochter in der britischen Stadt Salisbury.

„Unsere Solidarität ist mit dem brüderlichen russischen Volk und Präsident Wladimir Putin inmitten der Ausweisungen russischer Diplomaten aus den Vereinigten Staaten und einigen europäischen Ländern. Russland wird die Verantwortung für die Vergiftung von Sergei Skripal und seiner Tochter auf Russland vorgeworfen. „Diese repressiven Maßnahmen richten sich gegen den Weltfrieden „, schrieb Morales auf Twitter.

