Die Agentur Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass der russische Auslandssender RT am Sonntag, dem 1. April, um Mitternacht seine Sendungen in Washington einstellen werde.

So sollen die Digitalkanäle WNVT und WNVC in Northern Virginia, die ein Dutzend ausländischer Nachrichtenservices, darunter RT, unterstützen, ihren Betrieb einstellen. Darüber hinaus soll RT aus den lokalen Sendersystemen verbannt werden.

