Politiker von CDU, SPD und GRÜNEN: Keine Unterstützung für russischen „Propagandasender“ RT

CDU-Bundestagsabgeordnete Wanderwitz „Der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte einem reinen C eines Landes, das alles andere als eine unzweifelhafte Demokratie ist, genau nichts ermöglichen an Unterstützung.“

Dirk Panter, Vorsitzender der sächsischen SPD-Landtagsfraktion und Mitglied des MDR-Rundfunkrats: „Der MDR und auch andere öffentlich-rechtliche Sender sollten grundsätzlich auf Dienstleistungen für Russia Today verzichten. Ansonsten machen sie sich ohne Not zum Erfüllungsgehilfen für unseriöse Berichterstattung und Fake News.“

Grünen-Politiker Sören Herbst: „Bei RT handelt es sich nicht um ein seriöses Nachrichtenunternehmen, sondern um ein den Weisungen der russischen Staatsführung unterworfenes Propaganda-Instrument, dessen Hauptaufgabe es ist, Informationen im Sinne der Politik des Kreml zu generieren, zu manipulieren und größtmögliche internationale Verbreitung für diese zu gewährleisten.“ Zentrale journalistische Prinzipien würden bei Russia Today missachtet, „die Verbreitung nachweislich falscher Meldungen und die Befeuerung von Verschwörungstheorien gehören zu den Praktiken des Senders“. „Lügenpresse“-Vorwürfe gegen den öffentlichen-rechtlichen Rundfunk würden von RT angeheizt.

Quelle: https://bit.ly/2J3aCdl

