Ostermärsche der Friedensbewegung starten – Hohes Interesse an Ostermarschaktionen – Alle Infos

+++* Pressemitteilung des Netzwerk Friedenskooperative **vom

29.03.2018* +++

*Zur Info unsere Pressemitteilung von heute. Wir wünschen einen guten

Ostermarsch und drücken die Daumen, dass das Wetter mitspielt!*

*Ostermärsche der Friedensbewegung starten – Hohes Interesse an

Ostermarschaktionen*

+++ Bundesweit Ostermarschaktionen in mehr als 90 Städten +++

Erhöhtes Interesse +++ Hauptthemen: Atomwaffen abschaffen, Abrüstung

und Stopp der Rüstungsexporte +++

Von Gründonnerstag bis Ostermontag gehen in mehr als 90 Städten

Menschen für den Frieden auf die Straße. Im Rahmen der

traditionellen Ostermärsche fordern die Ostermarschierer*innen

„Abrüsten statt Aufrüsten“, „Atomwaffen abschaffen“ sowie

„Rüstungsexporte stoppen“. Auch das Thema Entspannungspolitik mit

Russland wird von vielen Ostermärschen thematisiert.

*Hohes Interesse an Ostermärschen *

Das Netzwerk Friedenskooperative stellt dieses Jahr ein erhöhtes

Interesse an den Ostermärschen fest. Im Vorfeld der Ostermärsche

haben sich dieses Jahr merklich mehr Menschen auf unserer Website

informiert. 60 Jahre nach dem ersten Ostermarsch 1958 in England

bleiben die Ostermärsche eine wichtige und lebendige Tradition um

für Frieden aktiv zu werden.

„Angesichts der aktuellen Krisen, wie in Syrien oder Jemen, oder die

zunehmenden Spannungen zwischen den Atommächten, werden wieder mehr

Menschen aktiv und gehen zu Ostern für Frieden und gegen Krieg auf

die Straße.“, berichtet Philipp Ingenleuf vom Netzwerk

Friedenskooperative, das als Informationsbüro für die Ostermärsche

fungiert.

„Ein zentrales Thema der Ostermärsche 2018 ist die Forderung nach

Abrüstung. Denn die Bundesregierung plant die Rüstungsausgaben in

den kommenden Jahren auf 2% des Bruttoinlandsproduktes anzuheben,

entsprechend den Vorgaben der NATO. Dies bedeutet 30 Milliarden Euro

mehr für die Bundeswehr. Ein Wahnsinn. Dieses Geld wäre in Bereichen

wie Bildung, Klimaschutz oder Gesundheit besser aufgehoben.“,

erklärt Philipp Ingenleuf.

Philipp Ingenleuf weiter, „Immer mehr Menschen gewinnen die

Einsicht, dass auf der Welt und in Deutschland etwas gewaltig

schiefläuft. Der Frieden ist gefährdet. Dazu trägt auch unsere

Bundesregierung bei. Deutschland exportiert beispielsweise Waffen an

menschenrechtsverletzende und kriegsführende Staaten. Im Fernsehen

sind Bilder deutscher Leopardpanzer zu sehen, mit der die türkische

Armee in Nordsyrien völkerrechtswidrig gegen die Kurden vorgeht. Das

entlarvt eine Doppelmoral, die für viele nicht mehr tolerierbar

ist.“

„Wie schon in den beiden vergangenen Jahren sind auch dieses Jahr

wieder neue Ostermärsche hinzugekommen. In Siegburg, Limburg und

Heidelberg finden dieses Jahr Ostermärsche statt.“, freut sich

Kristian Golla vom Netzwerk Friedenskooperative. „Wenn das Wetter

mitspielt, rechnen wir damit, dass sich die Teilnehmerzahl leicht

über dem Schnitt der Vorjahre bewegt.“

*Ablauf der Ostermärsche vom

29. März bis 2. April *

Nach dem Ostermarsch am *Gründonnerstag *in Erfurt starten am

*Karfreitag *die Ostermärsche u.a. in Biberach, Bruchköbel,

Chemnitz, Dortmund, Gronau, Jagel und Stuttgart. In Gronau startet der

Ostermarsch an der Urananreicherungsanlage und steht unter dem Motto

„Urananreicherung und Atomwaffen ächten! Zivile Konfliktlösung

statt Waffenexporte“. In Stuttgart heißt es bei der

Auftaktveranstaltung zum Ostermarsch „Frieden braucht Bewegung.

Gegen Aufrüstung, Krieg und atomares Wettrüsten“.

Am *Karsamstag *geht es mit dem Ostermarsch in Mainz los. In Berlin

lautet das Motto „Abrüsten statt Aufrüsten“. In Ansbach geht es

an der US-Kaserne los. Weitere Ostermärsche finden statt u.a. in

Augsburg, Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Ellwangen, Erbach/

Michelstadt (Ostermarsch Odenwald), Erlangen, Flensburg, Fulda,

Gießen, Goslar, Hannover, Heilbronn, Karlsruhe, Kiel, Limburg, Mainz,

Heidelberg, München, Münster, Ohrdruf, Oldenburg, Saarbrücken,

Siegburg, Traunstein, Wedel, Wismar, Wolfsburg und Würzburg.

Außerdem startet am Karsamstag der Ostermarsch Rein-Ruhr in Köln,

Duisburg und Düsseldorf.

Am *Ostersonntag *beginnt der Ostermarsch Rhein-Ruhr an seinem zweiten

Tag mit einer Fahrradetappe von Essen nach Bochum. In Bonn heißt es

„Für Frieden – ernsthaft und konsequent!“. In Frankfurt an der

Oder findet der Ostermarsch an der polnischen Grenze statt.

Zum Abschluss am *Ostermontag *wird in Büchel für den Abzug der dort

stationierten Atomwaffen demonstriert. Die letzte Etappe des

Ostermarsches Ruhr führt von Bochum zur Abschlusskundgebung nach

Dortmund. In Frankfurt steht der Ostermarsch unter dem Motto

„Frieden schaffen. Abrüsten statt aufrüsten. Für eine neue

Entspannungspolitik“ und aus den umliegenden Städten wie Darmstadt,

Gießen und Offenbach stoßen Friedensbewegte zur Kundgebung auf dem

Römerberg. In Hamburg heißt es „Abrüsten statt aufrüsten –

Entspannungspolitik jetzt – Atomwaffen abschaffen“. Weitere

Ostermärsche finden am Montag statt im Zeitzer Forst, Fürth,

Nürnberg, Letzlingen (Ostermarsch Sachsen Anhalt), Kassel, Landshut,

Marburg, Sassnitz sowie im schweizerischen Bern.

*Zentrale Themen der Ostermärsche *

Die Themen der Aufrufe und Reden variiert von Stadt zu Stadt, da die

Ostermärsche in regionaler und lokaler Verantwortung organisiert und

durchgeführt werden. Zentrale Themen der Ostermärsche 2018 sind

„Abrüsten statt Aufrüsten“, „Atomwaffen abschaffen“ sowie

„Rüstungsexporte stoppen“. Auch das Thema Entspannungspolitik mit

Russland wird von vielen Ostermärschen thematisiert.

Das Vorhaben der Bundesregierung, die *Rüstungsausgaben *den

NATO-Vorgaben von 2% des Bruttoinlandsproduktes anzupassen, bereitet

vielen Ostermarschierer*innen große Sorgen. Dies würde ca. 30

Milliarden Euro an zusätzlichen Ausgaben für Rüstung und Krieg

bedeuten, die letztendlich in Bereichen wie Umwelt, Gesundheit und

Soziales fehlen würden. Zudem würde dies die Rüstungsspirale weiter

anheizen. Die Forderung nach Abrüstung kommt in so gut wie allen

Ostermarsch-Aufrufen vor.

Die Pläne der Bundesregierung das Budget für den Rüstungshaushalt

drastisch zu erhöhen, werden auch die *Spannungen mit Russland

*weiter verschärfen. Statt Kooperation wird auf Konfrontation

gesetzt, obwohl eine neue Initiative zur Entspannungspolitik dringend

nötig ist. Dies thematisiert u.a. der Ostermarsch Frankfurt und

Hamburg in seinem Aufruf.

Traditionell ist das Thema *Atomwaffen *eines der wichtigsten der

Ostermärsche. Auch 60 Jahre nach dem ersten Ostermarsch in England

ist das Thema aktueller denn je, denn alle Atomwaffenmächte rüsten

nuklear auf. Die Ostermärsche fordern die Bundesregierung auf, die

US-Atomwaffen aus Büchel abzuziehen und den

UN-Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen.

Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg der Türkei in Nordsyrien/

Afrin mit deutschen Leopardpanzer hat wieder einmal verdeutlicht, dass

exportierte Waffen aus Deutschland weltweit für Tod und Leid

mitverantwortlich sind. Deutschland gehört nach wie vor zu den

größten Rüstungsexporteuren der Welt. Durch den Export von Waffen,

wie z.B. an Konfliktparteien im Jemenkrieg, macht Deutschland sich

mitverantwortlich am tausendfachen Sterben. Daher fordern viele

Ostermarschaufrufe den generellen Stopp von *Rüstungsexporten*.

*Pressekontakt *

Das Büro des Netzwerk Friedenskooperative beantwortet gerne

Presseanfragen zu einzelnen Terminen und vermittelt Interviewpartner.

Das Büro ist über Ostern durchgehend erreichbar. Für weitere

Informationen und Presseanfragen steht Ihnen zur Verfügung:

Kristian Golla, Netzwerk Friedenskooperative

Tel.: 0228 / 69 29 04

friekoop@friedenskooperative.de

Alle Infos, wie Aufrufe und Redebeiträge (mit Sperrfrist), unter:

*www.friedenskooperative.de/ostermarsch-2018

http://www.friedenskooperative.de/ostermarsch-2018

Ostermarsch-Termine:

*www.friedenskooperative.de/termine/ostermarsch

http://www.friedenskooperative.de/termine/ostermarsch *

