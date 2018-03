Nicht alle EU-Staaten machen bei der Ausweisung russischer Diplomaten mit. Eine Übersicht über die Gründe.

https://www.nzz.ch/international/warum-einige-eu-laender-mit-der-ausweisung-russischer-diplomaten-zoegern-und-russlandfreunde-zaehneknirschend-mitmachen-ld.1369949

