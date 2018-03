Der ehemalige EU-Erweiterungskommissar Günter Verheugen bezweifelt die britische Beweiskette im Fall Skripal. „Wir müssen runter von dieser Konfrontation“, fordert er im ZDF.

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/guenter-verheugen-zum-fall-skripal-und-zum-verhaeltnis-zu-russland-100.html 28.03.2018 09:53 Uhr

