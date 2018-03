Moskau an die Regierung Großbritanniens: Beweisen Sie uns, dass nicht ihre eigenen Spione den russischen Staatsbürger Sergei Skripal vergiftet haben.

„Eine Analyse aller Umstände … lässt uns an die mögliche Beteiligung der britischen Geheimdienste denken (im Zusammenhang mit der Vergiftung)“, sagte das russische Außenministerium in einer Erklärung.

„Wenn der russischen Seite keine überzeugenden Beweise für das Gegenteil vorgelegt werden, werden wir annehmen müssen, dass es sich um einen Versuch handelt, der das Leben unserer Bürger als Ergebnis einer massiven politischen Provokation betrifft.“

Die Verbindungen zwischen London und Moskau sind durch die Vergiftung des ehemaligen russischen Spions Sergei Skripal und seiner Tochter Yulia in Salisbury schwer belastet. Großbritanniens Regierung May behauptet, Russland sei schuldig, aber Moskau sagt, es sei in keiner Weise in die Tat involviert.

