Selbst wenn Frau May sagte, sie sei absolut sicher, dass Russland für den Vorfall in Salisbury verantwortlich ist, müsste sie Russland, der internationalen Gemeinschaft und der britischen Öffentlichkeit alle Beweise vorlegen. Das ist die Meinung von fast 160 Ländern, die nicht dem westlichen Block angehören. Es ist offensichtlich, dass niemand in der Welt die Worte der Briten als gegeben hinnimmt.

