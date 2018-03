Keinerlei Beweise, völlig egal: Grüne für Solidarität mit Großbritannien

Auch der Grünen-Politiker Cem Özdemir sagt, die Tür stehe für Russland weiter offen. Der Westen allerdings gebe seine Werte nicht auf. Özdemir bezeichnet es als gut und richtig, dass sich Deutschland mit den Briten solidarisch zeige.

„Vielleicht führt es ja auch dazu, dass die Briten nochmal nachdenken, ob der Weg über den Brexit der richtige ist – angesichts von autoritären Ländern wie China, Russland. Aber auch die USA, die irrlichtern. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn man in Europa Partner hat, die sich auch für liberale Demokratien entschieden haben.“

Cem Özdemir, Grünen-MdB

