Jemen – der vergessene Krieg?

Für dreistellige Milliardenbeträge wird Saudiarabien von westlichen Ländern mit Waffen beliefert – und führt damit einen desaströsen Krieg gegen den Jemen, dem vor allem die Zivilbevölkerung zum Opfer fällt. Doch dieser Krieg findet in den westlichen Medien kaum statt.

Zu den Folgen dieses Kriegs brachte Arte gestern einen Beitrag, der auch per Videothek noch abrufbar ist:

Jemen – Die Welt schaut weg

https://www.arte.tv/de/videos/069931-000-A/jemen-die-welt-schaut-weg/

P.S.: Die Waffenlieferungen kommen auch in einem weiteren Arte-Beitrag über die Verhältnisse im Jemen zur Sprache: Saudi-Arabien – Ölmacht in der Krise

https://www.arte.tv/de/videos/066302-000-A/saudi-arabien-oelmacht-in-der-krise/

