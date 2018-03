Ecuadors Regierung unterbricht den Internetzugang für Assange in seiner Zuflucht in der Botschaft Ecuadors in London – Weiterer Baustein der neuen Eskalations-Politik Londons?

Die Regierung von Ecuador sagte am Mittwoch, dass sie die Internet-Kommunikationmöglichkeiten von WikiLeaks-Gründer Julian Assange abgeschaltet hat.

Assange hält sich derzeit in der ecuadorianischen Botschaft in London auf.

„Die Regierung von Ecuador hat die Systeme abgeschaltet, die es Julian Assange ermöglichen, aus der Außenstelle der ecuadorianischen Botschaft in London zu kommunizieren,… Die Maßnahme wurde ergriffen, weil Assange einem schriftlichen Versprechen, das er Ende 2017 mit der Regierung einging, nicht nachkam in dem er sich verpflichtete, keine Botschaften zu senden, die eine Störung gegenüber anderen Staaten zur Folge hätten „, heißt es in einer Erklärung der Regierung.

