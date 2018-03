Britische Präsentation zu Fall Skripal: Kreml nimmt Stellung (sputniknews)

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow:

„Zu unserem großen Bedauern haben wir bislang keine adäquaten und vernünftigen Beweise oder Erklärungen der vom offiziellen London bezogenen Position gesehen ….. Die Mitteilungen, die wir in den Medien gesehen haben, in denen behauptet wird, dass eben diese Informationen als Hauptargumente (…) vorgestellt wurden, halten kaum einer Kritik stand“.

weiterlesen

https://de.sputniknews.com/politik/20180328320092072-grossbritannien-praesentation-skripal-peskow-beweise/ 28.03.2018

