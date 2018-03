Russischer Botschafter in Berlin empört: „Wir lassen das nicht ohne Antwort“ (Sputniknews)

https://de.sputniknews.com/politik/20180326320072120-russischer-botschafter-berlin-gegenmassnahmen/26.03.2018

Nach der Entscheidung der deutschen Regierung, vier russische Diplomaten auszuweisen, zeigt sich der russische Botschafter in Berlin empört und stellt Gegenmaßnahmen in Aussicht.

Russland habe „kein Verständnis für die unfreundliche Entscheidung“ der Bundesregierung und sei darüber „empört“, sagte der Botschafter.

Er verwies darauf, dass bislang keine Beweise für eine angebliche Verwicklung Russlands in den Giftanschlag auf den früheren Doppelagenten Sergej Skripal präsentiert worden seien. „Wir hören nur die Worte über eine große ‚Wahrscheinlichkeit‘, was uns natürlich absolut nicht überzeugt“, so der Diplomat.

