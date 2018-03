Präsident #NicolasMaduro hat Treffen mit UN-Goodwill-Botschafter Danny Glover

Präsident #NicolasMaduro hatte ein Treffen mit dem UN-Goodwill-Botschafter Danny Glover, der UN-Expertin Mireille Fanon im Rahmen der Unterzeichnung des internationalen Dekrets der Völker Afro-Nachkommen .

Cumplimos 164 años desde que se decretó la abolición de la esclavitud. Me siento muy complacido de recibir a @mrdannyglover y firmar el decreto en el que Venezuela establece el plan de acciones en este Decenio de los Afrodescendientes. pic.twitter.com/K4Vzw6ml7H — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 25. März 2018

