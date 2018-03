Bundesaussenminister Maas für harten Kurs gegenüber Russland wegen Moskaus „Aggression“ – Forderung nach „Entschlossenheit“ des Westens

Klare Kante gegenüber Russland

Gegenüber Russland kündigte Maas einen harten Kurs an – mit deutlich raueren Tönen als sein Vorgänger. Der hatte ziemlich offensiv dafür geworben, die Sanktionen wegen der Ukraine-Krise schrittweise abzubauen, wenn es Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker Friedensabkommens gibt. Maas spricht stattdessen von Moskaus „Aggression“ und fordert die „Entschlossenheit“ des Westens ein.

https://www.focus.de/politik/deutschland/auswaertiges-amt-maas-erst-rede-zeigt-worin-er-sich-fundamental-von-gabriel-unterscheidet_id_8618726.html

