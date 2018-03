In Lateinamerika beglückwünschten die Präsidenten der linken Regierungen in Venezuela und Bolivien Putin zu seinem Sieg.

Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro lobte „das glorreiche russische Volk dafür seine Bürgerpflicht erfüllt zu haben“, während Evo Morales in Bolivien sagte, Putins Sieg „garantiere das geopolitische Gleichgewicht und den Weltfrieden vor dem Angriff des Imperialismus“.

