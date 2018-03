Karriere einer Verschwörungstheorie. EU-Gipfelerklärung macht Russland für Giftmordversuch von Salisbury verantwortlich (junge Welt)

Von Jörg Kronauer

Der am Freitag zu Ende gegangene EU-Gipfel ist einer der letzten gewesen, an denen Großbritannien teilgenommen hat. Insofern war er auch einer der letzten, auf denen die britische Regierung in Sachen EU-Außenpolitik mitreden und mitentscheiden konnte. Premierministerin Theresa May hat denn auch alles daran gesetzt, diese Chance zu nutzen und die EU-27 noch aggressiver gegen Russland in Stellung zu bringen als bisher.

weiter

https://www.jungewelt.de/artikel/329613.karriere-einer-verschw%C3%B6rungstheorie.html

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge