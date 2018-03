Informationsstelle Militarisierung Broschüre: Krieg im Informationsraum

Im vergangenen November beschäftigte sich der Jahreskongress der

Informationsstelle Militarisierung mit dem Thema „Krieg im

Informationsraum“. Anlass war einerseits die Aufstellung des Kommandos

Cyber- und Informationsraums der Bundeswehr mit etwa 14.000 Dienstposten,

die mittlerweile intensiv, wenn auch unvollständig geführte Debatte um

Cybersicherheit sowie das zunehmend sichtbare Unbehagen mit einseitiger

Berichterstattung über außenpolitische Themen in den Medien. Die Beiträge

wurden nun aktualisiert in einer Broschüre zusammengestellt.

Um sich dem Thema zu nähern, wurden verschiedene Zugänge gewählt. So wird

einerseits dargestellt, was EU und NATO unter strategischer Kommunikation

verstehen und welche Rolle dabei sog. Social Media spielen. Weitere Beiträge

beschäftigen sich mit der Rolle von Geheimdiensten bei der Überwachung und

Beeinflussung der öffentlichen Meinung und mit der Cyberkriegführung. Auch

die militärische Kommunikations-Infrastruktur der Bundeswehr und die hieran

beteiligten privaten Unternehmen werden unter die Lupe genommen.

Abschließend werden Schieflagen in der Berichterstattung anhand der Kämpfe

um Aleppo und Mossul dargestellt, wissenschaftliche Erklärungsansätze

hierfür vorgestellt und um die Sichtweise einiger Medienschaffender ergänzt.

Ein weiterer Beitrag beschäftigt sich aus künstlerischer Perspektive mit der

Frage, wie der kriegerische Alltag aus unserer Sprache und unserem Denken

verdrängt wird.

Die Broschüre kann hier kostenlos heruntergeladen werden:

www.imi-online.de/download/Informationsraum2018-Web.pdf

Advertisements

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge