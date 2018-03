22.03.2018

Das Internet-Portal Avaaz hat einen guten Ruf bei Millionen Menschen in der Welt, wenn es um Online-Petitionen für Umwelt- oder Tierschutz geht. Leider wird es aber auch immer wieder für zwielichtige politische Kampagnen benutzt. Jüngstes Beispiel ist eine Kampagne, die mit fragwürdiger Argumentation zum Boykott der Fußball-WM in Russland aufruft.

Zum Video: https://de.sputniknews.com/politik/20180322320021081-cupofshame-boykott-wm/

