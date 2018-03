Pussy Riot tritt im Mai in Tel Aviv auf

Die Gruppe Pussy Riot, die durch ihre Kampagne gegen die russische Regierung und den russischen Präsidenten Wladimir Putin bekannt wurde, wurde vom International Writers Festival, das Anfang des Monats in Jerusalem stattfindet, nach Israel eingeladen.

Die Gruppe wurde vom International Writers Festival nach Israel eingeladen, das vom 8. bis 11. Mai im Kulturzentrum Mishkenot Sha’ananim in Jerusalem stattfinden wird. Zwei ihrer Mitglieder, Maria Alyokhina und Olga Borisova, werden ein Stück mit dem Titel „The Authors ‚Revolt „bei der Eröffnungsveranstaltung des Festivals am 8. Mai vorführen.

Maria Alyokhina, deren Buch“ Riot Days „ihre Zeit im Gefängnis beschreibt, wird auch eine Diskussion mit dem Abgeordneten Merav Michaeli führen.

Am Samstag, vor der russischen Wahl, veröffentlichte Pussy Riot ein neues Hip-Hop-Video mit dem Titel „Wahlen“, um gegen „18 Jahre Putins Herrschaft“ zu protestieren. Die Wahl wurde von Putin gewonnen, mit sehr hoher Wahlbeteiligung und einer Zustimmung von weit über 70%.

youtube.com/watch?v=RIumCYzHzCU

