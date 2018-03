Trump erklärt Anruf mit Putin / Kongress will „Eindämmung des russischen Einflusses“

https://de.sputniknews.com/politik/20180321320011821-glueckwuensche-wahlsieg-reset-politik/21.03.2018

Trump erklärt seinen Anruf an Putin

US-Präsident Donald Trump hat den Telefonanruf an seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin erläutert und die Glückwünsche zu dessen Sieg bei den Präsidentschaftswahlen in Russland kommentiert.

„Ich habe den russischen Präsidenten Wladimir Putin angerufen, um ihm zum Wahlsieg zu gratulieren (in der Vergangenheit hat Obama ihn auch angerufen). Die Fake-Medien sind verrückt geworden, weil sie wollten, dass ich ihn kritisiere. Sie irren sich! Mit Russland (und anderen) auszukommen ist gut, nicht schlecht“, schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter.

Russland könne dazu beitragen, Lösungen für Probleme mit Nordkoera, Syrien, der Ukraine, dem IS, dem Iran und „sogar dem bevorstehenden Wettrüsten“ zu finden.

„Bush hatte versucht (mit Russland – Anm. d. Red.) auszukommen, war aber nicht clever genug. Obama und Clinton versuchten es, aber ihnen fehlte die Energie oder Chemie (erinnern Sie sich an die Reset-Politik)“, so der US-Präsident.

https://de.sputniknews.com/politik/20180322320012430-usa-eindaemmung-russland-haushalt/22.03.2018

USA planen Hunderte Millionen Dollar für Eindämmung Russlands ein

Der US-Kongress stellt 250 Millionen Dollar für die „Eindämmung des russischen Einflusses“ bereit, heißt es im Entwurf des US-Haushalts für das Finanzjahr 2018, der zur Verabschiedung bis Freitag vorliegt.

„Nicht weniger als 250 Millionen Dollar müssen für die Arbeit des Fonds für die Eindämmung des russischen Einflusses (…), des Programms zur Stärkung der Möglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden und Sicherheitskräfte in Europa und Eurasien sowie für die Förderung der Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich zwischen diesen Ländern und den USA und der Nato bereitgestellt werden“, hieß es.

Außerdem sollen diese Mittel für „Programme zur Stärkung der Demokratie in Russland“ ausgegeben werden.

Der Kongress verlängerte das Verbot von Finanzhilfen für Russland, der Zusammenarbeit des Pentagons mit dem russischen Rüstungskonzern Rosoboronexport und für andere Aspekte der Kooperation mit Russland. (…)

