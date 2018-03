Politikwissenschaftler Gerhard Donhauser – Vom Ausnahmezustand zum Polizeistaat: Macht, Terrorismus, Politische Theorie

Der österreichische Priv.-Dozent, Jurist, Politikwissenschaftler und Philosoph Dr.Dr.Dr. Gerhard Donhauser analysiert den gesellschaftlichen Wandel, angefangen von den Terroranschlägen 2001 (9/11), über regressive politische Sicherheitsmaßnahmen (Ausnahmezustand) bis hin zu Orwells autoritären Überwachungs- und Polizeistaat.

Folgende Punkte werden angeschnitten:

1:55 – Warum forschen Sie zum Terrorismus?

4:07 – Staatsterrorismus

9:07 – Folgen: Überwachungsprogramme, Einschränkung der Bürger- und Menschenrechte; Ausnahmezustand; Krieg

11:58 – Die Metaphysik der Macht

15:22 – Kampf gegen Terrorismus: zwischen Legitimation und medialer Inszenierung

24:46 – Carl Schmitt – Politische Theologie

34:44 – Staatstheorie

43:51 – Psychologische Aspekte

46:10 – Conclusio: Machterhaltung, patriarchale Strukturen, Status Quo

57:09 – Was können wir tun? Auswege und Lösungen

https://www.youtube.com/watch?v=pHQdooJpb-M

