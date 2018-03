US-Präsident Trump Russlands Präsident Putin zum Wahlsieg gratuliert : Trump und Putin planen Gipfeltreffen

https://de.sputniknews.com/politik/20180320319997591-trump-putin-telefonat/

Trump ruft Putin an

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin telefoniert. Das hat inzwischen auch das Weiße Haus bestätigt.

Das Gespräch hat laut dem Pressedienst des Kreml auf Initiative der US-Seite stattgefunden. Trump habe Putin zum Sieg bei den vergangenen Präsidentschaftswahlen gratuliert.

Die beiden Staatschefs hätten sich außerdem für eine Beschränkung des Wettrüstens durch koordinierte Bemühungen ausgesprochen.

Unter anderem soll auch die Situation in Syrien und der Ukraine besprochen worden sein. „Die beiden Seiten betonten die Notwendigkeit baldiger Veränderungen hin zu einer Regelung“, hieß es.

Trump und Putin äußerten laut dem Kreml in dem Gespräch zudem ihre Zufriedenheit darüber, dass die Situation um die koreanische Halbinsel sich etwas entspannt habe. Es sei die Wichtigkeit friedlicher diplomatischer Mittel zur Lösung des Konflikts unterstrichen worden.

Außerdem hätten die Präsidenten ein mögliches Treffen auf hoher Ebene erörtert. Insgesamt sei das Gespräch konstruktiv und sachlich verlaufen und sei auf die Überwindung angehäufter Probleme gerichtet gewesen, so der Kreml.

http://www.faz.net/aktuell/politik/trumps-praesidentschaft/donald-trump-und-wladimir-putin-planen-gipfeltreffen-15504071.html

Nach Telefonat der Staatschefs : Trump und Putin planen Gipfeltreffen

Der amerikanische Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin planen ein Gipfeltreffen. In einem Telefongespräch, bei dem Trump Putin zu dessen Wahlsieg gratulierte, haben sie nach Angaben des Präsidialamts in Moskau auch über die Vorbereitung eines solchen Treffens gesprochen. Er habe mit Putin „ein sehr gutes Telefongespräch“ gehabt, sagte Trump am Dienstag im Weißen Haus am Rande eines Treffens mit dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. „Wir werden uns möglicherweise in nicht allzu ferner Zeit treffen, um über das Wettrüsten zu sprechen, das gerade außer Kontrolle gerät“, sagte der amerikanische Präsident.

Zuvor hatte das Präsidialamts in Moskau das Gespräch der beiden Staatschefs bereits bestätigt. „Besondere Aufmerksamkeit wurde der Frage gewidmet, möglicherweise ein Gipfeltreffen abzuhalten“, hieß es in der Mitteilung in Moskau. Die beiden Staatschefs seien sich einig gewesen, dass beide Staaten kooperieren müssten, um ein drohendes Wettrüsten zu begrenzen, die strategische Stabilität zu bewahren und den Terrorismus zu bekämpfen. Daneben hätten sie über die Lage in Syrien, in der Ukraine und in Nordkorea gesprochen sowie über die Notwendigkeit einer engen wirtschaftlichen Zusammenarbeit.

Trump und Putin haben sich erst einmal getroffen, am Rande des G-20-Gipfels in Hamburg im vergangenen Jahr. Ein bilaterales Gipfeltreffen gab es entgegen der Erwartungen nicht. Der Kreml nannte das Telefonat vom Dienstag konstruktiv und geschäftsmäßig. Es habe darauf abgezielt, die aufgehäuften Probleme in den russisch-amerikanischen Beziehungen zu überwinden.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge