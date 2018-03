Edward Snowden: „Unternehmen, die durch das Sammeln und Verkaufen von detaillierten Aufzeichnungen über das Privatleben Geld verdienen, wurden früher einfach als ‚Überwachungsunternehmen‘ bezeichnet. Ihr Rebranding als ‚Social Media‘ ist die erfolgreichste Täuschung, seit das Kriegsministerium zum Verteidigungsministerium wurde.“

Siehe Artikel: https://deutsch.rt.com/gesellschaft/66980-snowden-uber-facebook-uberwachungsfirma-in-social-media/

