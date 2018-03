Merkel in Warschau: Ernstliche Hinweise darauf, dass Russland etwas mit dem mutmaßlichen Giftattentat in Großbritannien zu tun habe. Nun sei es an Moskau zu zeigen, dass das nicht der Fall sei.

International weitgehend anerkannten Rechtsgrundsatz der Unschuldsvermutung.

Nicht Russland müsse seine Unschuld beweisen, sondern Großbritannien seine Vorwürfe, sagte Dmitri Peskow, Pressesprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, am Dienstag. Gegenteilige Behauptungen würden jeglichem „elementaren Rechtsverständnis“ widersprechen.

Merkels Schuldvermutung: Moskau soll zuerst seine Unschuld beweisen

„Es ist offensichtlich vor allem Großbritannien, das (seine Vorwürfe – Red.) begründen muss“, sagte Peskow. „Lasst uns Vernunft bewahren und abwarten, bis Großbritannien seine Vorwürfe, die auf hoher und höchster Ebene formuliert wurden, mit Beweisen begründet.“

„Das elementarste Rechtsverständnis setzt diese Notwendigkeit voraus“, so der Kreml-Sprecher.

Die jüngste Äußerung der deutschen Kanzlerin „macht kaum Hoffnung“, so Peskow. „Es geht um die Unschuldsvermutung.“

Merkel hatte am Montag bei ihrem Besuch in Warschau von ernstlichen Hinweisen darauf gesprochen, dass Russland etwas mit dem mutmaßlichen Giftattentat auf den früheren Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien zu tun habe. Nun sei es an Moskau zu zeigen, dass das nicht der Fall sei, Merkel laut deutschen Medien.

